Pronostico Galatasaray-Fenerbahce | finisce come all’andata

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni,.La partita dell’anno, quella che potrebbe decidere la stagione in maniera definitiva oppure chiuderla per sempre. Una partita attesa ormai da parecchie settimane, una partita che soprattutto Mourinho ha pensato benissimo di rendere incandescente.(Lapresse) – Ilveggente.itPartiamo da quella che è la classifica: ilha sei punti di vantaggio sulla squadra dello Special One e gioca in casa. Evidente che con una vittoria chiuderebbe il discorso scudetto. Si potrebbe anche dire che i giallorossi di casa potrebbero pagare un poco lo scotto dell’eliminazione anticipata dall’Europa League arrivata nel corso della passata settimana, ma crediamo fermamente che una partita del genere, con questo agonismo, farà dimenticare sicuramente quello che è successo contro l’Az.