Sport.quotidiano.net - Promozione - Girone "A». Marginone sconfitto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Larcianese 31 LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Romani (42’ pt Seghi), Ba (48’ st Vallesi), Ferraro (25’ st Maarouf), Mori (25’ st Tersigni). (A disp.: Cannizzaro, Capetta, Lovari, Pala). All.: Cerasa.: Morini, Puccini, Casali, Lavorini, Conte (41’ st Ristori), Bandoni, Carlini (41’ st Del Pistoia), Cesaretti (35’ st Bellandi), Sheta, Ricci, Venturini. (A disp.: Bolognesi, Carmignani, L. Mangiò, Ratti, Papagna, Rotunno). All.: Tommei. Arbitro: Bamba Pouye di Valdarno. Reti: 32’ pt Venturini; 14’ st e 45’ st Ba; 50’ st Tersigni. Note: 33’ st espulso Lavorini. LARCIANO - Ancora una sconfitta per ilche, nel finale, si fa superare dalla Larcianese. I ragazzi di Tommei giocano un buon primo tempo e vanno vicini al gol con Venturni che, di testa, non riesce a trovare la deviazione vincente, su cross di Lavorini.