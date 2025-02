.com - Promozione / Girone A: in testa non molla nessuno, alle loro spalle vincono in pochi

Fermignanese, Jesina e Marina; delle successive sei squadre nessuna ha vinto, i tre punti firmati solo da Lunano e Sassoferrato Genga in piena zona play outVSINA, 25 febbraio 2025 – In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, quando mercoledì prossimo si pronuncerà sul ricorso del Barbara Monserra circa il risutato della gara Barbara Monserra – Fermignanese 1-2, l’ultima di campionato ha detto che le prime tre della classifica – Fermignanese, Jesina e Marina – hanno tutte vinto, confermando le proprie ambizioni in vista obiettivo finale.Al termine della stagione restano sette gare. Un calendario da gestire bene perchè tra la penultima di campionato – 5 aprile – e l’ultima – 26 aprile – ci saranno 21 giorni da utilizzare e da sfruttare al meglio con la sosta che potrebbe diventare un’arma a doppio taglio per tutti.