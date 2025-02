Programmato per uccidere | dal cast al finale le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

per: dalal, lesulGrazie alle sue interpretazioni in numerosid’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Steven Seagal si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Dei suoi, uno dei più noti e ritenuti tra i migliori è senza dubbioper, da lui realizzato nel 1990 con il regista Dwight H. Little (tra le cui opere di maggior rilievo si segnalano: Prison Break, Bones e X-Files), con cui Seagal voleva collaborare da tempo.Ilha rappresentato una produzione particolare per l’attore, che si allontano temporaneamente dalla Warner Bros. per realizzare ilcon la 20th Century Fox.