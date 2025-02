Quotidiano.net - Progeco NeXT inaugura la nuova sede: "Investiamo sul territorio"

Leggi su Quotidiano.net

INNOVAZIONE e ’messa a terra’ dei progetti. LaGroup di Rosignano opera nel settore dell’energia, gas&oil e rinnovabili, portando in tutto il mondo il ’saper fare’ dei nostri tecnici e ingegneri. Un esempio di come si può diventare grandi partendo da un garage e un appartamento, come già altre società famose hanno dimostrato, dalla piccoladi Milwaukee di William S. Harley e i fratelli Arthur e Walter Davidson, ai più vicini esempi del magazzino di Steve Jobs a Palo Alto in California. "L’aziendaè stata fondata dai miei genitori nel 1979 a Rosignano, avevano un ufficio in un appartamento, oggi abbiamo 280 dipendenti, commesse in tutto il mondo da società importanti come Eni, Enel, Snam, Shell, Saipem e un portafoglio di ordini per 86 milioni di euro". Il direttore Massimo Bottoni (nella foto a destra) ha presentato così alle istituzioni e ai clienti ladellaGroup a Rosignano.