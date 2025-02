Lanazione.it - Prodotti di Carnevale non conformi, maxi sequestro e multa a un negoziante

Perugia, 24 febbraio 2025 – Circa 400dinonalle normative di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori. E’ il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Spoleto nell’ambito di un’operazione che aveva come obiettivo principale la verifica circa la regolarità e la sicurezza dei. Le fiamme gialle, durante un controllo effettuato nei confronti di undi origine cinese con sede a Spoleto, hanno posto l’attenzione su alcunie accessori riservati al consumatore finale per riscontrare, tra le indicazioni riportate sulle confezioni, la presenza di irregolarità in violazione dei dettami del Codice del Consumo. In particolare, i finanzieri hanno verificato il rispetto delle normative di settore a mente delle quali tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere necessariamente fornite almeno in lingua italiana.