Secoloditalia.it - Procaccini: “Merz è più a destra della Merkel, coi socialisti sarà un’alleanza instabile”

Leggi su Secoloditalia.it

Il voto in Germania “non risolverà il problema dell’instabilità tedesca. E questo perché l’alleanza sostanzialmente più coesa, quella che avrebbe una visione comune su molti temi interni, immigrazione, sicurezza, economia, risulta pressoché impossibile, e quella che si prospetta vede spinte politiche contrapposte”. Lo dice al CorriereSera Nicola, europarlamentare di FdI e co-presidente del gruppo dei Conservatori.più adiQuella Cdu-AfD “paradossalmente è l’alleanza più compatibile. Noi abbiamo molti punti di lontananza da AfD, ma sui due temi più sentiti in Germania oggi, la revisione delle politiche del Green Deal e l’immigrazione, oltre che la sicurezza, non c’è dubbio che i due partiti abbiano molto in comune. Anche perché l’attuale leader– precisa– è molto più adi, rappresenta la visione di centrodel mio amico Weber, del Ppe.