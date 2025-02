Internews24.com - Probabili formazioni Inter Lazio, Inzaghi ha un dubbio. Fuori un big?

di Redazione, per il quarto di finale di Coppa Italiaha un: unpotrebbe restareManca sempre meno a, martedì 25 febbraio alle 21:00 il fischio di inizio del quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri e i biancocelesti nuovamente vis a vis, l’ultimo incrocio in campionato non è finito bene per la squadra di Baroni che è sprofondata tra le sabbia mobili dell’Olimpico con un netto 0-6. Domani però è un’altra storia eriflette sugli 11 da schierare in campo, diversi i dubbi per il tecnico piacentino.In primis riguardano l’attacco, la certezza è che Thuram e Correa sonodia giochi dunque l’allenatore ha tre alternative: Lautaro, Taremi e Arnautovic. L’ipotesi, come riporta Tuttosport, è che possano partire dal primo minuto proprio l’iraniano e l’austriaco, Zalewski ha invece già prenotato la corsia di sinistra con Dimarco inizialmente ai box.