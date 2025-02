Ilrestodelcarlino.it - Principio d’incendio alla palazzina del Sert di San Giovanni in Persiceto

Bologna, 24 febbraio 2025 – Si è verificato questa mattina undi incendio nellache ospita ildi Sanin, a causa di un guasto all’interno di una scatola di derivazione dell’impianto elettrico. Nessuno dei presenti è rimasto ferito ma sono in corso su tutto l’impianto le verifiche da parte del servizio tecnico dell’azienda Usl di Bologna intervenuto per evitare lo sviluppo dell’incendio mentre i Vigili del Fuoco hanno assicurato l’assenza di focolai ed areato i locali. Previsto il ritornonormalità entro due o tre giorni, intanto gli operatori della struttura continueranno la loro attività nei locali del Polo Sanitario di Sanin. I pazienti sono stati contattati personalmente, le valutazioni previste sono state riprogrammate e le situazioni urgenti sono state spostate nelle sedipiù vicine o comode da raggiungere per il singolo utente.