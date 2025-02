Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Romagnano e Montignoso archiviano Serricciolo e Pistoia. Mulazzo pareggia e si rialza dopo la batosta a Corsagna

: Mariani, Berti (39’ st Melis), Bongiorni, Lezza, Bertonelli, Maestrelli, Bedini, Monaco (31’ st Mauriello), Catola (25’ st Orrico), Bennati (22’ st Bobbio), Lembo. A disp. Marmeggi, Lazri, Barducci, Pitanti. All. Bucci.: Vegnuti P., Mosti, Viaggi, Dell’Amico, Guelfi N., Lazzoni (28’ st Guelfi G.), Vegnuti Mar., Shqypi, Barattini, Piscopo (28’ st Gilli), Bondielli. A disp. Argilla, Berti, Casciari, Vegnuti Mat., Bui. All. Paolini. Arbitro: Cerchiai di Carrara. Marcatori: 19’ pt, 16’ st Monaco, 25’ st Catola. MASSA - E’ stato un derby senza storia quello andato in scena al ‘Raffi’, dove ilne rifila 3 alrestando in zona playoff – in coabitazione con la compagine della Torrelaghese – e lasciando invece i galletti fermi al terzultimo posto, in pratica a più uno sulla retrocessione.