Ilrestodelcarlino.it - Prezzario sisma e caro materiali. Una cabina di regia per le imprese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Confartigianato propone unadiper trovare la quadra traregionale, da aggiornare, e lo stop del Superbonus. Il presidente interprovinciale del direttivo edili Giuliano Fratoni e il dirigente interprovinciale impianti Luca Pelacani si augurano, infatti, che ci sia un periodo di transizione tra la fine del 110%, prevista per il 2025, e le nuove ordinanze. Ricordano i passi avanti fatti come l’aumento del costo parametrico seppur, "non così consistente come si auspicava". "Ricordiamo che gli artigiani sono il motore della ricostruzione, in quanto all’interno dei cantieri troviamo edili, impiantisti idraulici ed elettrici e non solo", spiegano. Anche gli associati Confartigianato sono preoccupati circa la questioneregionale "fermo dal 2022 e che dovrebbe essere rivisto con grande attenzione".