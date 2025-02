Iodonna.it - Previste anche due sorprese per Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta

Si prospetta una puntata ricca per il Grande Fratello, che torna in onda stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5. Oltre a scoprire chi tra i concorrenti in nomination sarà eliminato, due inquilini riceveranno una sorpresa. Si parlerà degli scontri avvenuti negli ultimi giorni e poi Alfonso Signorini darà il via al televoto per eleggere la seconda finalista di questa edizione. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi› “Grande Fratello”, Maxime Mbandà è il nuovo eliminato: «Sono stati mesi indescrivibili» Grande Fratello, diretta 20 febbraio 2025: anticipazioni staseraIl primo concorrente ad aggiudicarsi un biglietto per la finale è stato Lorenzo Spolverato.