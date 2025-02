Abruzzo24ore.tv - Presentati i nuovi vertici della sanità abruzzese: Ecco i nomi

Pescara - Nel pomeriggio odierno, presso la sede regionale di Pescara, il presidenteGiunta regionale, Marco Marsilio, ha introdotto ufficialmente il nuovo direttore generaleAsl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, e ha confermato alla direzione generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) dell'Abruzzo e del Molise Nicola D'Alterio. Marsilio ha espresso gratitudine verso Palmieri per il suo immediato impegno: "Ringrazio il direttore Palmieri per il suo dinamismo, essendosi attivato prontamente collaborando con il suo predecessore non appena informato dell'inizioprocedura che ha condotto allana odierna". Il presidente ha sottolineato l'importanza di una scelta rapida, utilizzando una graduatoria esistente per evitare ritardi, vista l'urgenza dettata dalla richiestaRegione Piemonte di trasferire il direttore generale a Torino per dirigere una delle Asl più rilevanti a livello nazionale.