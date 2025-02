Premio ADUIM 2025 al Teatro Palladium con Monica Bacelli e l’Ensemble Odhecaton

Leggi su Funweek.it

Ildi Roma si prepara ad accogliere un evento di straordinaria rilevanza per il panorama musicale e musicologico italiano. Sabato 1 marzo, nell’ambito della rassegna Musica sostenibile: ambiente, comunità, qualità della formazione, si tiene, infatti, la cerimonia di assegnazione del, promosso dall’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica.Un riconoscimento che celebra le eccellenze della ricerca musicologica e dell’esecuzione musicale, premiando quei progetti in grado di coniugare rigore storico e qualità interpretativa.Foto di Marco Caselli Nirmal Ferrara via HF4Quest’anno, la giuria ha scelto di assegnare il prestigiosoal progetto Sabbato Sancto. Lamentationes et Responsoria, un’iniziativa della Fondazione Guido d’Arezzo che ha riportato alla luce le opere inedite di Paolo Aretino (1508-1584).