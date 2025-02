Iodonna.it - Premiato il cast di "Conclave", riconoscimenti anche per Timothée Chalamet e Demi Moore

Leggi su Iodonna.it

Trasmessa questa notte in diretta su Netflix, la cerimonia dei SAG Awards 2025 ha assegnato iche premiano le migliori interpretazioni maschili e femminili di cinema e serie tv. Fin dalla sua prima edizione nel 1995, quello del Screen Actors Guild Award è uno deipiù ambiti e rappresentaun importantissimo indizio verso la tanto attesa Notte degli Oscar del prossimo 2 marzo. Tra i premiatidue attori italiani: Isabella Rossellini e Sergioellitto che hanno conquistato, insieme a Ralph Fiennes e John Lithgow, il SAG per il Migliorcinematografico per. Vinconoper A Complete Unkown eper The Susbstance. Premio alla carriera invece all’intramontabile Jane Fonda. “”: il trailer del film sulle macchinazioni dietro l’elezione del Papa X Leggi› Dentro agli intrighi di un “”: il film thriller sull’elezione del papa stupisce fino alla fine SAG Awards 2025, i vincitori: il premio a Sergioellitto e Isabella Rossellini perProprio nei giorni febbrili del ricovero di Papa Francesco per una grave polmonite bilaterale, ildel filmha conquistato il SAG per il Migliorecinematografico.