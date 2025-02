Quotidiano.net - Premiata la cucina: "diffusa" e di design di TM Italia

Leggi su Quotidiano.net

UN NUOVO IMPORTANTE riconoscimento internazionale per le aziende marchigiane a dimostrazione di come il "saper fare" del nostro territorio continui ad essere il tratto distintivo del Made in Italy che si trasforma in vantaggio competitivo soprattutto sui mercati internazionali. È quello ottenuto da TMSrl che ha di recente ricevuto il premio "i-NOVO Awards 2024" per laImpexa ovvero la Limited edition kitchen suite che sintetizza l’incessante impegno di TMa sostegno della sperimentazione creativa e dell’innovazione dei linguaggi progettuali. A conferma di questo percorso di successo basato sull’incessante innovazione in termini di, creatività e integrazione tecnologica, l’incredibile tris realizzato nel 2024. L’azienda guidata dal giovane titolare Gianluca Tondi (nella foto a destra), nonché presidente della Sezione Legno di Confindustria Ascoli Piceno, aveva già messo in cassaforte anche l’Interior’s 2024 Best of Year e soprattutto aveva ottenuto riconferma del prestigioso ArchiproductsAward 2024, già vinto nel 2023.