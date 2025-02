Cityrumors.it - “Prego, mi faccia vedere i denti”: Poi iniziava l’incubo

Uno studiostico nascondeva una realtà orribile: ilsta incriminato è stato arrestato per delle accuse terrificantiUn episodio a dir poco sconvolgente scuote il mondo della sanità. Unsta, operante nella regione della Marna (in Francia), è stato incriminato e posto in custodia penale. Le accuse sono gravissime e riguardano stupro, violenza sessuale e somministrazione di sostanze chimiche, nonché presunti atti commessi su due minorenni.“, mi”: Poi– Cityrumors.itIl procuratore di Reims, François Schneider, ha dichiarato all’AFP che l’indagine, avviata in seguito a una prima denuncia presentata lo scorso ottobre da un giovane paziente di 11 anni, ha portato a nuove e drammatiche rivelazioni.L’uomo, la cui attività si sviluppava principalmente tra Reims e Soissons, a Fismes, contesta fermamente ogni addebito.