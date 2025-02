Lapresse.it - Pregliasco: “Segnali poco confortanti per salute di Papa Francesco”

“Quello che preoccupa delle condizioni del Pontefice è se sia cosciente e in grado di gestire la sua posizione. Ci sononon, come la piastrinopenia e l’insufficienza renale, che, seppur non gravemente alterati, fanno pensare al rischio di sepsi. Bisogna attendere che gli antibiotici facciano effetto, sperando che l’infezione non comprometta la funzionalità di altri organi,” ha dichiarato il virologo Fabrizioai microfoni di Radio Cusano, durante la trasmissione ‘5 Notizie’, in merito alle condizioni didipreoccupantiha proseguito: “Sia l’insufficienza renale che la piastrinopenia possono essere collegate all’effetto dei farmaci, ma sono anche un segno che l’infezione purtroppo procede. Sonopreoccupanti, ma l’importante è che non ci sia insufficienza respiratoria.