Ilgiorno.it - Precipita in vetta al Pizzo Camino. Escursionista muore a 50 anni

BORNO (Brescia)Tragedia sulle montagne del bresciano, nel territorio comunale di Borno. La vittima è un uomo bergamasco di 50, Mauro Benicchio, residente a Sotto il Monte GiovXXIII. Benicchio è caduto dalla cresta delraggiungibile sia dalla Valle Camonica, partendo da Borno, sia dalla Valle di Scalve, nella bergamasca, salendo da Schilpario. Benicchio, che si trovava con altri tre amici, è salito dal versante bergamasco senza legarsi in cordata. Una volta arrivato in, a 2.492 metri, qualcosa è andato storto: gli altri escursionisti lo hanno visto scivolare e cadere. L’uomo aveva appena terminato la risalita della parte bergamasca della montagna per passare sul lato bresciano da cui si gode di una estesa vista sull’arco alpino. Potrebbe aver perso l’equilibrio o essere finito su un lastrone ghiacciato.