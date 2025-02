Lanazione.it - Prato, il concerto della Camerata Strumentale omaggia Britten e Sostakovic

, 24 febbraio 2025 - Il 25 febbraio ladial Teatro Politeama Pratese, diretta da Jonathan Webb, invita il pubblico a unche celebra la potenzamusica come ponte tra epoche e legami umani. In un’epoca segnata da divisioni e conflitti, due giganti del Novecento,, hanno saputo intrecciare un legame umano e artistico, fondato su una reciproca ammirazione che ha superato le barriere«cortina di ferro». Con la scelta di due opere di straordinaria bellezza – la Serenade op. 31 e la Sinfonia da camera op. 110a – celebriamo non solo i cinquant’anni dalla scomparsa di, ma anche la forza di un’amicizia che, come un filo invisibile, unisce passato e presente. La Serenade, carica di significato, è anche il simbolo del profondo legame tra Mark Milhofer e la, che ritorna adopo ventitré anni, evocando ricordi di unindimenticabile sotto la guida di Bruno Bartoletti.