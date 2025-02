Lanazione.it - Prato, diocesi in lutto: è morto il missionario don Giovanni Finocchi. L’estrema unzione impartita dal fratello, don Luca

, 24 febbraio 2025 – Èa 67 anni don, sacerdotefidei donum delladiin Ecuador. Il religioso è deceduto all'ospedale Santo Stefano dia causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Donera tornato un mese fa in città per curarsi, ma, spiega la, «aveva un quadro clinico complessivo molto fragile che lo ha portato in modo veloce e anche inaspettato alla morte. L'estremain ospedale gli è statadalsacerdote don, col quale aveva condiviso oltre trent'anni di esperienza missionaria in America Latina». «Lo ricordiamo e ringraziamo il Signore per il servizio che donha reso alla nostra Chiesa e a quella in Ecuador, portato avanti sempre con amore per l'Eucarestia e i poveri», ha detto il vescovo di, monsignorNerbini, che ha appreso la notizia della morte mentre stava per iniziare un momento di preghiera per la salute di Papa Francesco.