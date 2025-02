Juventusnews24.com - Prandelli svela un retroscena sul suo passato da calciatore alla Juve: «Il gruppo non è mai stato unito, ma in campo…»

di RedazionentusNews24, exdella, ha parlato del suoin bianconero e hato questo. Ecco le sue paroleCesareha ricordato il suoda giocatore dellain un’intervista rilasciata a La Stampa. Riguardo questa parentesi, spunta unmolto interessante. Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore della Fiorentina.«Degli anni con laricordo unche non è mai. C’erano i giovani, gli intermedi e i senatori. Ma quando si scendeva in campo diventavamo una cosa sola. Poi, dopo la partita, manco ci salutavamo. Nel tempo, nella mia carriera, quando sentivo e sento ancora parlare difacevo fatica a raccontare di quegli anni in bianco e nero. Ci sono tanti modi di fare, non bisogna per forza andare a cena ed essere amici.