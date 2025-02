Ilnapolista.it - Prandelli: «I commentatori tv vendono il prodotto calcio. Adesso sono solo statistiche, che palle»

: «Itvil, che»La Stampa, con Enrico Testa, intervista Cesare. Ampia e bella intervista, noi riportiamo tre domande e tre risposte.In quella angosciante notte dell’Heysel lei c’era. A distanza di anni che cosa non andrebbe rifatto?«Ah beh, tutto. È stata una tragedia gigantesca. Lo stadio non era idoneo, dovevano controllare persino i calcinacci ma niente. Ricordo benissimo che eravamo nello spogliatoio e vedevamo soltanto uno spicchio della curva inglese. All’improvviso entrarono, sempre negli spogliatoi, centinaia di tifosi. Li facemmo passare perché erano bianchi, erano terrorizzati. Urlavano: morti, morti, morti. È stato angosciante. Non vedevano nemmeno, chessò, Platini, Boniek e altri campioni.