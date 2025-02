Puntomagazine.it - Pozzuoli, in centinaia a manifestare in città, nasce il comitato “Viva Pozzuoli”

Leggi su Puntomagazine.it

il‘Vivi’: il Presidente Montagna denuncia la gestione inefficace della crisi bradisismica e lancia un appello per tutelare cittadini e attività locali“oggi ilVIVI” ad annunciarlo è il suo Presidente, il dott. Stanislao Montagna ed i soci fondatori, tutti presenti all’incontro di cittadini e di Associazioni spontaneamente convocatisi per far sentire la propria voce, in un momento per ladi grande difficoltà.Abbiamo atteso fin troppo prima di scendere in campo ora il vaso è colmo -afferma Montagna-. stiamo affrontando da cittadini ed imprenditori una nuova crisi bradisismica, stavolta più che annunciata, mentre le nostre istituzioni sono allo sbando con misure insufficienti e per gran parte fuori logica.Ildarà una mano a tutti soggetti già attivi sul territorio, ai comitati che oggi si sono riversati in strada e alle innumerevoli figure professionali che hanno deciso di unirsi e che hanno forte interesse affinché le vite dei cittadini e le attività presenti siano davvero tutelate.