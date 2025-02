Ilgiorno.it - Pound-Rigillo: pochi spettatori, che peccato

Un po’ di rammarico, sì. Venerdì sera, al termine della terza serata di “Ezra in gabbia o il caso Ezra“, l’attore protagonista, Mariano, che in scena aveva appena interpretato il poeta americano, si è rivolto alla platea del Piccolo Teatro di via Rovello rammaricandosi che glidavanti a lui fosseroni. "Eppure questo spettacolo merita di essere visto", ha aggiunto, bravissimo nei panni dell’autore dei “Cantos Pisani“, l’intellettuale che tradì il suo Paese, gli Stati Uniti d’America, parlando dai microfoni della fascista Radio Roma durante la Seconda Guerra Mondiale e dicendo tutto il male possibile sugli stati capitalisti. Perché, ancor prima del conflitto, era sempre stato contro la plutocrazia, l’usurocrazia e il dominio della finanza. Una battaglia che condusse da libero pensatore, da cittadino americano che, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor, provò a rientrare nella madrepatria, ma senza successo, perché ormai considerato un traditore.