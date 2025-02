Ilgiorno.it - Potenziamento della Rho-Gallarate, parte la demolizione della stazione di Vanzago: si comincia da locale spogliatoio e parcheggio delle bici

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 25 febbraio 2025 – I lavori per illinea ferroviaria Rho-con la realizzazione del quarto binario arrivano in. Come è noto, dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere gli effettisentenza del Tar dello scorso dicembre – che aveva annullato l’approvazione del progetto definitivoRho-Parabiago – a metà gennaio i lavori sono ripartiti e procedono secondo il cronoprogramma. Nelle scorse settimane sono stati eseguiti indagini e sondaggi all’interno del sottopasso pedonale, quello che consente l’accesso ai binari e che collega piazza XXV Aprile a via Assisi, necessari per eseguire i lavori di modifica dello stesso sottopasso. Sono stati avviati i lavori di bonifica di ordigni esplosivi nella zona di via Vittorio Veneto - Isola Maddalena, fondamentali prima di procedere alla realizzazione di allungamento del sottopasso di viale Europa unita.