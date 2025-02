Avellinotoday.it - Poste Italiane, l'ufficio di Zungoli di nuovo operativo nella versione "Polis"

Ha riaperto al pubblico, secondo la tipologia “”, l’postale di, in via Porta Sant’Anna, 6.Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.