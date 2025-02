Frosinonetoday.it - Poste Italiane: a Frosinone incontri online su come gestire al meglio risparmio e investimenti e pianificare il “passaggio generazionale”

Leggi su Frosinonetoday.it

Nuovi appuntamenti con l’Educazione Finanziaria di, anche in provincia di. Questa settimana sono in programma due webinar, dal titolo “Ile gli” (domani) e “Il” (giovedì). Per ciascuna giornata sono previsti due differenti.