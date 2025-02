Ilrestodelcarlino.it - "Portiamoci dentro l’orgoglio di questa impresa"

Alla fine è una festa grande al PalaSavelli che non vedeva l’ora di abbracciare i suoi ragazzi dopo un’autenticacompiuta. Il ko 3-0 contro Piacenza è figlio di motivazioni inevitabilmente differenti, soprattutto per una Yuasa che aveva già blindato la salvezza intorno alle ore 17 con il successo di Modena su Taranto e poi spiccato il volo in corso d’opera verso i play-off che valgono il quinto posto, grazie al successo di Perugia su Monza. Un sogno, un autentico sogno per la Yuasa Battery Grottazzolina che ora vivrà ancora cinque gare, ma per il momento si gode un qualcosa di meraviglioso. Il pubblico di Grotta omaggia il proprio coach con uno striscione "Max Power" e il suo volto stampato, è lui il volto di un cammino incredibile e di una salvezza meravigliosa. Ma all’inizio è giusto partire dalla gara contro Piacenza.