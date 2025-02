Romadailynews.it - Portavoce Esteri: Cina continuera’ a giocare ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi ucraina

Laa svolgere unnel promuovere la soluzione politica, ha dichiarato oggi ildel ministero deglicinese Lin Jian. Lin ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, quando gli e’ stato chiesto se laavesse nuove iniziative da intraprendere in merito alla, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva espresso le sue aspettative per l’aiutonel ripristinopace ericostruzione durante una conferenza stampa tenutasi ieri. La posizionesullae’ coerente e chiara. Dall’escalation, lae’ in comunicazione con tutte le parti interessate, impegnandosi a costruire un consenso per il cessate il fuoco e a spianare la strada per i colloqui di pace, ha dichiarato Lin.