Anconatoday.it - Portato in caserma dopo un incidente perché ubriaco, viene successivamente arrestato con l'accusa di spaccio

ANCONA – Sabato notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Jesi hannoperdi cocaina e hashish, un 30enne di origine dominicana, incensurato. Tutto è iniziato intorno alle 3,30 di notte quando i Militari in auto, transitando in via del Montirozzo, ha notato una Renault.