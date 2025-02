Lanazione.it - Pontedera, sconfitta amara in Sardegna. La beffa di Carboni e le occasioni sprecate

Leggi su Lanazione.it

TORRES 10 TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca (24’ st Zambataro), Brentan, Giorico, Liviero;(24’ st Mastinu), Fischnaller (43’ st Masala); Zamparo (35’ st Diakite). A disposizione: Petriccione, Stangoni, Mercadante, Dametto, Scotto, Casini, Guiebre, Nanni. All. Greco(4-2-3-1): Calvani; Cerretti (39’ st Migliardi), Moretti, Martinelli, Perretta (39’ st Espeche); Guidi (22’ st Sala), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (43’ st Van Ransbeeck), Gaddini (22’ st Lipari); Italeng. A disposizione: Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Sarpa, Pietra. All. Menichini Arbitro: Gavini di Aprilia Marcatore: 43’ ptNote: spettatori 3.603; nessun ammonito; angoli 6 a 2 Porto Torres – Sarebbe una bugia dire che in campo si sono visti i 20 punti (ora 23) di differenza in favore della Torres.