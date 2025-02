Ilrestodelcarlino.it - Ponte bis: Gallo al tappeto. Il Codifiume respira un po’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Illagoscuro si conferma la bestia nera del. La formazione biancazzurra, dopo aver vinto nel girone d’andata e in coppa, concede il bis nel girone di ritorno. Esordio col botto per mister Massimiliano Pera, subentrato da pochi giorni al traghettatore Savelli. E’ una sconfitta per 2-1 indolore, nonostante la sconfitta nel derby la capolista conserva la leadership del girone, con 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. La vittoria a domicilio delè meritata. Succede tutto nel secondo tempo; dopo pochi minuti Bikacu è atterrato in area; l’ex attaccante della Portuense va sul dischetto e trasforma. Ilprova a raddrizzare la gara, ma è punito in contropiede. Lungo lancio per Zappi, salta Novelli e, sull’uscita di Barbieri, mette in rete. Ilrientra in partita su calcio d’angolo, Novelli raccoglie di testa e insacca.