Polizia | meno omicidima non tra minori

8.27 Nei dati che emergono dal report della Criminalpol della, gli omicidi sono calati in 10 anni del 33% e del 6% dal 2023 al 2024. La flessione maggiore riguarda gli omicidi di mafia: da 53 nel 2015 a 15 nel 2024, un calo del 72%. La regione con più omicidi è la Campania, che è anche in controtendenza:+31% tra 2023 e 2024. In crescita però gli omicidi con autori e/o vittime minorenni:dal 2023 al 2024 i primi passano da 4 a 11% e iuccisi salgono dal 4 all'8% del totale.