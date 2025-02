Ilgiorno.it - Polizia, consegnati i diplomi di guida sicura a 30 agenti

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 24 febbraio 2025 – Una trentina didella Squadra Volante e dellaStradale di Como, questa mattina hanno ottenuto il diploma dei corsi avanzati didell’Aci Como, pensati per migliorare le loro capacità nella gestione delle situazioni dicomplesse. Un programma formativo innovativo, svolto presso il Centro diAci-Sara di Lainate, con gli esperti istruttori di Aci Vallelunga, che hanno accompagnato gliin un percorso didattico e pratico altamente qualificato. Caratterizzato da un approccio didattico innovativo, il corso ha integrato teoria e pratica in modo originale, distinguendosi dai tradizionali corsi di, con simulazioni di scenari realistici, ricreati tramite tecnologie all’avanguardia, con la supervisione degli istruttori a bordo pista che comunicavano via radio con gli allievi, aumentando così il realismo dell’esperienza.