Polemiche per un libro di Veltroni regalato nelle scuole La Lega | Propaganda gender c’è un bambino con i tacchi Il Pd | È Pio La Torre

Uncon i. È questo il nuovo bersaglio politico del deputato leghista Rossano Sasso che ha sollevato un polverone sulla distribuzione deldi Walter, La più bella del mondo,elementari di Buccinasco, un piccolo comune di Milano. Ma dietro l’accusa di «», dal Pd spiegano che si cela una storia ben diversa: ilin questione non è un simbolo ideologico, bensì Pio La, che da piccolo fu costretto a indossare le scarpe della zia per andare a scuola perché la sua famiglia non poteva permettersene altre. La precisazione arriva immediata dal Partito Democratico, che bolla le accuse come pretestuose: «Sasso non legge i libri che mette al rogo», dichiara il senatore dem Walter Verini, accusando il deputato leghista di ignorare il significato della storia e di mancare di rispetto alla memoria di La, martire della lotta antimafia.