Podcaster di ultra destra diventa vice dell'Fbi: Trump nomina Dan Bongino, ex conduttore di Fox News

La suaè già ufficiale, perché non richiede la ratifica del Senato. Dan, exdi Foxoraconservatore, è stato voluto da Donaldcapo. Un incarico che solitamente viene dato ad agenti di carriera del bureau federale. La sua promozione sta suscitando preoccupazione nell’intelligence community per la sua totale mancanza di esperienza nel settore, stesse obiezioni e timori espressi, anche dall’ex attorney general della prima amministrazione, Bill Barr, riguardo a Kash Patel, capo. Patel peraltro, che venerdì ha prestato giuramento alla Casa Bianca per il nuovo incarico, ha manifestato la sua intenzione di riorganizzare l’ufficio, anche trasferendo centinaia di dipendenti dalla sede centrale di Washington.“Dan, un uomo con un amore ed una passione incredibile per il nostro Paese, è statoto prossimodirettoredall’uomo che sarà il direttore migliore di sempre, Kash Patel”, ha scrittosuoi social, definendolo “un uomo con incredibile amore e passione per il nostro Paese”.