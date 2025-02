Quotidiano.net - Pnrr: calano le informative sospette nel secondo semestre 2024, Uif segnala trend positivo

Cala il numero delledi operazionilegate al: nelscendono a 225, dal picco di 481 delprecedente. Lo comunica la Uif, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, che dal 2022 ha messo a punto uno specifico strumento che consente di far emergere lesu anomalie connesse all'attuazione del, grazie al quale ne sono state classificate 1.261 nel triennio 2022-24. Neldello scorso anno è calato anche il numero complessivo delle comunicazioni di anomalie ricevute dalla Pa, non necessariamente legate al: da 752 dei primi sei mesi il numero è sceso a 512. Di queste, solo il 38,3% è legato al, percentuale in calo rispetto al 58,9% delprecedente. Il 95,7% delledi anomalie legate alarrivate nelè stato classificato dalla Uif a rischio alto o medio-alto, classe che copre il 42% di tutte lezioni analizzate nel triennio.