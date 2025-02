Digital-news.it - Pluto TV lancia due nuovi canali sportivi gratuiti: UFC e DFB Play

TV, il servizio leader di streaming TV gratuito, potenzia la sua proposta dedicata ai grandi appassionati di sport con il lancio di duetematici: UFC e DFB. Questi dueingressi si aggiungono a una ricca selezione di contenuti che rendonoTV una destinazione imperdibile per chi ama vivere l'adrenalina delle competizioni sportive e seguire i grandi campioni nelle loro sfide in giro per il mondo.Il canale UFC offre agli spettatori l'accesso ai combattimenti più spettacolari, ai migliori atleti di arti marziali miste e ai momenti più iconici dell'Ultimate Fighting Championship. Il canale, attivo ogni giorno dalle 22:00 alle 6:00, offre agli appassionati di sport di combattimento il meglio del fighting.DFB, invece, rappresenta un'opportunità unica per i tifosi di calcio internazionale.