Più o meno è andata così | Gasperini clamorosa sfida all' Inter

Lo aveva detto prima della partita contro l'Empoli, ma dopo il roboante 5-0 del Castellani che in parte ha rilanciato l'Atalanta, dopo l'eliminazione di Champions contro il Brugge, ora ci crede di più. Gian Pierocrede allo Scudetto e ha ragione, dato che la Dea è a tre punti dalla capolistacon 12 giornate ancora da disputare. L'allenatore ex Genoa lo ha detto domenica dopo la partita in Toscana: “Dopo giugno dopo la vittoria di Europa League, guardandomi intorno, con i programmi che immaginavamo, vedevo l'su tutte — ha esordito —. E noi in grado di potercela giocare con tutte le altre. Più o, siamo a 1-2-3 punti dalle primissime. Faremo il massimo per restarci a lungo possibile". E ancora: “A gennaio siamo stati molto sfortunati per gli infortuni, — ha aggiunto— Sapevamo di Scamacca e Scalvini a inizio stagione però li avevamo recuperati, poi si è aggiunto Kossounou, è indubbio che è stata una grande sfortuna.