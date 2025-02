Juventusnews24.com - Pistocchi non ha dubbi: «Una buona Juve a Cagliari. Spinta evidente e decisiva di Luperto su Vlahovic»

di RedazionentusNews24ha commentato: l’analisi del giornalista dopo la quarta vittoria consecutiva dei bianconeriDopo, il match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A, Maurizioha commentato la vittoria dei bianconeri su X.– «Una, corsa e aggressività nel primo tempo, gestione nel secondo tempo, passa anche agrazie al gol di Dusannel primo tempo, e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato che significa quarto posto in solitaria. Nella ripresa ilcerca di trovare sbocchi offensivi ma con una attenta fase difensiva i bianconeri portano a casa i 3 punti. Al 78’, il timido arbitro Colombo e il var Chiffi non ravvisano gli estremi per la concessione del calcio di rigore per unadisu».