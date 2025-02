Lanazione.it - Pisane della Dream. Squadra da sogno

LaVolley Pisa vince la Coppa Italia femminile di sitting volley battendo per 3-2 (22-25, 25-20, 25-16, 16-25, 15-11) la Cedacri Giocoparma VC Cesena dopo circa due ore di gioco. La 5ª edizioneCoppa Italia femminile ha visto un confronto tra le due squadre più in forma negli ultimi anni e con ben otto giocatrici azzurre che la scorsa estate hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Parigi con la Nazionale. Ad assistere alla finaleCoppa Italia anche i direttori tecnici delle nazionali femminili e maschili di Sitting Volley Pasquale D’Aniello e Marcello Marchesi. Andando alla cronacagara Coach-atleta Ceccatelli schiera con lei Bellandi, Manca, Battaglia, Mastroianni, Cirelli e libero Macchiarulo. Primo set di grande equilibrio con la chiusura per Parma e risultato di 25-22.