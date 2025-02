Ilgiorno.it - Pioltello, giovane accoltellato a una mano. Si indaga per scoprire dinamica e aggressore

Una coltellata allaricevuta in circostanze misteriose, medicato in ospedale un ventiduenne. Sull’episodio è giallo, le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso. L’episodio risale alla notte fra sabato e domenica e si è verificato ain via Aldo Moro, fra la città vecchia e il quartiere del cinema multisala. Qui, a seguito di una chiamata che segnalava unaggredito con un coltello, si sono diretti intorno all’una e mezza i soccorritori del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Sul posto solo la vittima, un ragazzo di 22 anni residente in zona, sanguinante per una ferita da taglio alle dita di una. Ilè stato soccorso, prelevato e medicato in pronto soccorso a Cernusco sul Naviglio, dove è stato accompagnato in codice giallo. Dopo le cure da parte dei sanitari è stato dimesso.