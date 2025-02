Piccolo Bellini | in scena Cime tempestose un omaggio al romanzo di Brontë

Leggi su Ildenaro.it

Ispirato al celebredi Emily, dal 25 febbraio al 9 marzo (ore 21:00; mercoledì 26 ore 18:00; sabato 1 ore 19:30; domenica 2 e domenica 9 marzo ore 18:30) alTeatrodi Napoli va inlo spettacolo teatraledi Martina Badiluzzi, giovanissima artista eclettica che si è imposta all’attenzione della critica e del pubblico dividendosi tra recitazione, scrittura e regia. Un lavoro che vuole essere unal potere catartico della letteratura, alla magia dell’arte e del teatro e che prosegue il processo di riscrittura di figure femminili della drammaturga e regista friulana.Interpretato da Arianna Pozzoli e Loris De Luna,è il quarto capitolo di una quadrilogia che, assieme a Penelope (co-prodotto da Romaeuropa Festival 2022), Cattiva sensibilità e The making of Anastasia (vincitore del bando Biennale di Venezia Registi Under 30 nel 2019), porta avanti un discorso sul corpo femminile attraversando i temi dell’identità, dell’amore e dell’educazione delle giovani donne.