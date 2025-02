Thesocialpost.it - Picchia il figlio di 4 anni fratturandogli braccio e gamba: arrestato

Un uomo è statoa Scicli (Ragusa) con l’accusa di averto brutalmente il proprioletto di appena quattro, causandogli la frattura di une di una. Il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Modica, dove i medici hanno immediatamente segnalato il caso ai carabinieri.Leggi anche: Pistoia, figli messi in ginocchio sul sale eti: arrestata una coppiaLa versione della madre smentita dai mediciL’episodio risale al 4 febbraio, ma è stato reso noto solo dopo l’arresto del presunto responsabile. In un primo momento, la madre del piccolo ha tentato di giustificare le lesioni parlando di una semplice caduta dal letto, ma i sanitari hanno subito compreso la gravità della situazione. Le ferite riportate dal bambino, infatti, non erano compatibili con un incidente domestico, ma con violenze ripetute.