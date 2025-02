Romadailynews.it - “Picasso lo straniero” la mostra a Palazzo Cipolla dal 27 febbraio al 29 giugno 2025

ospita ladedicata al grande artista del Novecento e al suo percorso artistico e politico, che mette in luce come, dain Francia, abbia definito la propria identità.Organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte e curata da Annie Cohen-Solal, l’esposizione indaga, da una prospettiva originale e audace, come, superando gli ostacoli dell’essere un immigrato, abbia trasformato il panorama artistico con la sua visione estetica rivoluzionaria. Geniale, controverso e carismatico, l’artista spagnolo si stabilisce a Parigi nel 1904, imponendosi come leader dell’avanguardia cubista: in Francia, dove, nel 1937, realizza il celebre dipinto Guernica, rimane fino alla sua morte, pur non ottenendo mai la cittadinanza, negata nel 1940.Da un’idea originale della curatrice, con l’intervento di Johan Popelard del Musée national-Paris, il percorso espositivo – che include una sezione sulla primavera romana del 1917, condivisa dacon Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev e Leonid Massine – si snoda attraverso oltre 100 opere, accompagnate da documenti, fotografie, lettere e video, oltre a una selezione di lavori inediti, scelti da Annie Cohen-Solal appositamente per