Phantom Road 1 – In viaggio lungo la strada fantasma

Dopo Sentient, Jeff Lemire e Gabriel Hernández Walta tornano a collaborare con, una serie ancora in corso che mescola horror puro e sovrannaturale. Panini Comics ha già pubblicato due volumi e in questo articolo vi presentiamo il primo.1 – Jeff Lemire, Gabriel Hernández Walta; Panini ComicsUn mondo sconosciutoDom è un camionista con un passato burrascoso alle spalle. Una sera si imbatte in un brutto incidentelae si ferma a soccorrere Birdie, la ragazza sopravvissuta. Vicino a lei c’è un bizzarro oggetto che sembra aver causato lo schianto. Toccandolo, i due si ritrovano in un’altra realtà, dominata da un paesaggio grigio e desolato, dove ci sono solo alcune inquietanti creature aliene che li attaccano e costringono Dom e Birdie a fuggire con il camion e lo strano oggetto che li ha portati lì.