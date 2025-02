Ilgiorno.it - Pescatori, l’ultima lenza: "Una casa per i cimeli"

Signori, si chiude. Non l’attività, ma la sede. Perché laMonzesi 1889, la “nonna“ di tutti i sodalizi pescosportivi tricolori, ha dovuto vendere i due locali che possedeva da prima della Seconda Guerra Mondiale. Una scelta dovuta al progressivo e inarrestabile calo dei tesserati. In altre parole, le entrate derivanti dalle quote di iscrizione dei 23 soci non erano più sufficienti a coprire le spese. Bisognerà perciò trovare una sistemazione per bandiere, stendardi, coppe, trofei accumulati in 136 anni di storia. La società lancia un appello al Comune, a biblioteche e a enti, per dare una dignitosa collocazione aidella società di pesca più antica d’Italia, e probabilmente d’Europa. Una ricerca fatta dai soci in occasione dell’anno del centenario (festeggiato con la pubblicazione di un libro) aveva assegnato al sodalizio monzese anche il primato di longevità continentale.