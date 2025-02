Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, il nuovo ospedale si svela: 5mila metri quadri di verde e potrà arrivare a 460 posti letto

, 24 febbraio 2025 – “Sarà l’più bello delle Marche. E speriamo anche il più inutile” dice a microfoni spenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, raccogliendo l’assist di chi, tra il pubblico, gli fa notare che con una struttura così, quasi quasi viene voglia di ricoverarsi. Larghi sorrisi e un malcelato senso di rivalsa oggi al teatro Rossini dove la Regione ha presentato il progetto deldi Muraglia, che accorperà in un unico edificio da 70milaquadrati anche i reparti ora presenti al San Salvatore, per un totale di 382che potranno diventare 460 in caso di necessità, e un investimento di 204 milioni di euro di cui 180 attraverso finanziamenti statali e 24 di risorse regionali. Presente tutto lo stato maggiore del governo di centrodestra, dall’assessore all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli al collega alla Sanità Filippo Saltamartini, ma anche il sindaco Andrea Biancani e ovviamente l’architetto Nardo Goffi, dirigente regionale che ha illustrato le caratteristiche tecniche del