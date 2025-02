Calciomercato.it - Pericolo Guardiola, la Juve spara altissimo: richiesta faraonica

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri senza Champions rischiano di dover rinunciare a qualche pezzo pregiato: c’è lo spettro CityLantus, come il più classico dei detti calcistici, vince ma non convince. A Cagliari arrivano tre punti fondamentali per la corsa Champions grazie al gol di Vlahovic, ma il secondo tempo non lascia sensazioni particolarmente positive. Questo vale per la squadra, per i singoli ma anche e soprattutto su Thiago Motta. In particolare l’allenatore italobrasiliano rimane al centro della bufera dei tifosi per la gestione della rosa e le scelte di formazione. In primis l’utilizzo costante, anche se non in condizioni dichiaratamente top, di uno spento Koopmeiners al posto di un vivo Thuram.Thiago Motta, Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itE ancora i tanti infortuni, con l’ennesima ricaduta di Cambiaso e Douglas Luiz anche loro non al meglio.